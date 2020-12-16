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Konya'da bir kişi 6 aylık hamile eşini canice öldürdü

Demirören Haber Ajansı

KONYA'nın Çumra ilçesinde Ali Rıza Y. (35), 6 aylık hamile eşi Sadife Y.'yi (35) yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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KONYA'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Rıza Y., yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde eşini av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Y. de jandarmayı arayıp eşini öldürdüğünü söyledi.

Adrese gelen jandarma ekipleri, Ali Rıza Y.'yi gözaltına aldı. Sadife Y.'nin cansız bedeni ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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