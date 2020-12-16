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Düzce'de yaşanan kazada genç kız feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE'de hasta almaya giden özel hastaneye ait ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Cansu Gümüş (18), araçtan fırladı ve yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Huriye Yıldız ile beraberindeki Fatma Gümüş ise yaralandı.

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DÜZCE D-100 Karayolu Çilimli Sapağı mevkiinde meydana gelen kazada; iddiaya göre, hasta almaya giden özel hastaneye ait Sinan Bütünoğlu idaresindeki 81 FE 909 plakalı ambulans, kavşakta Huriye Yıldız idaresindeki 81 AB 870 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Cansu Gümüş (18) araçtan fırlayarak yola düştü. Gümüş, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Huriye Yıldız ile beraberindeki Fatma Gümüş ise yaralandı. Kazada ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanı ise yara almadı.

Ambulans sürücüsü şoka girerken; Cansu Gümüş'ün ölüm haberin alıp kaza yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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