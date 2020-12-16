BIST 1.392
DOLAR 7,80
EURO 9,51
ALTIN 467,28
HABER /  DÜNYA

Pakistan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasına karşı çıktı

Pakistan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasından derin endişe duyduğunu açıkladı.

Abone ol

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan’ın prensip olarak herhangi bir ülkeye karşı tek taraflı zorlayıcı önlemlerin uygulanmasına karşı olduğu belirtildi.

"Türkiye'nin rolü paha biçilemez"
Açıklamada, Pakistan’ın Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik paha biçilemez rolünü kabul ve takdir ettiği vurgulanırken İslamabad yönetiminin ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulaması konusunda "derin endişe" duyulduğuna dikkat çekildi.

Pakistan Türk halkı ve hükümetinin yanında
Pakistan halkı ve hükümetinin Türk halkı ve hükümetine ulusal güvenlik, barış ve refah arayışında güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, İslamabad yönetiminin her zaman olduğu gibi bu ortak hedeflere ulaşma yolunda Türk halkı ve hükümetinin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'görevdeyiz' paylaşımı
HDP'li Beştaş: PKK'lıların cenazesine gitmeye devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu, su zammı tartışmalarına ne dedi?
AK Parti'den flaş hamle! Yasa teklifini Meclis’e sundu
Türk bilim insanı Özlem Türeci: 6 ay daha tetikteyiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlık ve nezaketsizliktir
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, karantinaya alındı!
İstanbul'da kapıya gelip zile bastılar! Kadını spreyle bayıltıp...
İsrail sır gibi sakladı! Mossad'ın yeni liderinin adı 'D' harfiyle belirtildi
Kahramanmaraş'ta operasyonda ele geçirildi! Hepsi birbirinden değerli
Koronavirüste yeni belirti uyarısı: Göğüs ağrısı olanların çoğu pozitif!
ALES ne zaman ÖSYM ALES/2 erteleme bilgisi geldi
Yorumlar 24 yorum