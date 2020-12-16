Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığı açıklandı

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Kicker, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığını yazdı.

Abone ol

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Kicker'de Max Kruse'nin Fenerbahçe'deki alacaklarını gerekçe göstererek açtığı davayı kazanmak üzere olduğu yazıldı.

Haberde, "Max Kruse, Fenerbahçe'den alacakları için için açtığı davayı kazandı. Fenerbahçe'nin 7,5 milyon avroluk bir ödeme yapması bekleniyor" denildi.

Fenerbahçe'nin karara yıl sonuna kadar itiraz hakkı bulunuyor.