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Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığı açıklandı

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Kicker, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığını yazdı.

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Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Kicker'de Max Kruse'nin Fenerbahçe'deki alacaklarını gerekçe göstererek açtığı davayı kazanmak üzere olduğu yazıldı. 

Haberde, "Max Kruse, Fenerbahçe'den alacakları için için açtığı davayı kazandı. Fenerbahçe'nin 7,5 milyon avroluk bir ödeme yapması bekleniyor" denildi.

Fenerbahçe'nin karara yıl sonuna kadar itiraz hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe'deki alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Kruse, FIFA'ya da başvurmuş ve ardından Uninon Berlin'e imza atmıştı.

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