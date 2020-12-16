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TSK'nin ÖMAT timleri Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliği için göreve başladı

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da mayınlı arazilerin temizliği için Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli 136 personelin Azerbaycan'da göreve başladığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahramanca ve fedakarca bir mücadeleyle Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da mayın ve el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada; Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ÖMAT timlerinde görevli 136 personelin bölgedeki mayın temizliğine destek olmak ve Azerbaycan ordusundaki personeli eğitmek üzere Azerbaycan'a intikal ederek göreve başladığı kaydedildi.

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