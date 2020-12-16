HDP'li Beştaş: PKK'lıların cenazesine gitmeye devam edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" diye sert çıktığı HDP yine şaşırtmadı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kürsüde terörist cenazelerine gitmeye devam edeceklerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Abone ol

AK Parti iktidarında ülkenin yarıdan fazlasının terörist ilan edildiğini iddia eden HDP'li vekil, öldükten sonra ölenin hükmünün kalktığına inandıklarının altını çizdi.

"Dağa gidenin acısını paylaşacağız"

Ölen terörist olsa da cenazeye gideceklerine vurgu yapan Beştaş, "Şimdi biz bu kürsüden defalarca öyledik. Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun, asker, polis, dağa giden ya da sivil bir insan kim olursa olsun..." dedi.

"Biz bütün cenazelere gidiyoruz"

Suçun şahsiliğini öne süren HDP'li vekil, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Siz, sizin iktidarınızda cenazeyle, definle, mezarla uğraşan bir parti olma ünvanını aldınız. Bu nedenle Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlasını terörist ilan ederek ve bu cenazeye gidenleri suçlu addederek, kendi suçunuzu örtemezsiniz.

"Suç ve cezalar şahsidir"

Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz. Onlar evlatlarını kaybetmişse o anne ve babanın suçu yoktur. Bir suç varsa ölenin kimlğinde, suç ve cezalar şahsidir. Sizi hukuken düşünmeye davet ediyorum.

İnsancıl hukukla düşünmeye davet ediyorum. Bir ülkenin yarısını ötekileştirerek suçlu gösterek hiç kimse amacına ulaşamaz. Sizi aklı selime davet ediyorum."

"Yarası olan gocunur"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, terörist cenazeleriyle ilgili ortaya konuşulan sözlerin HDP tarafından cevaplanmasına, "Yarası olan gocunur." sözleriyle karşılık verdi.

Kürsüye çıkan Akbaşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalara dikkat çekmesinin ardından HDP'ye çok sert eleştirilerde bulundu.