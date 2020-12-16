Ekrem İmamoğlu, su zammı tartışmalarına ne dedi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da suya yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek yapılan eleştirilere üzüldüğünü söyledi.

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Yerel seçimler öncesinde İstanbul'da su fiyatların yüksek olduğunu belirterek göreve gelmesi durumunda su fiyatlarına indirim yapacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturduktan sonra bu söylemlerini unuttu. Birçok alanda zam kararı alan Ekrem İmamoğlu, gelen eleştirilere bunların zam değil finansal düzenleme olduğunu söyleyerek cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, yeni yıl öncesinde İstanbul'da su fiyatlarına dördüncü kez zam istedi. CHP'li yönetimin istediği yüzde 39'luk zam oranı, AK Parti ve MHP tarafından reddedildi ve su fiyatlarına yüzde 6.8 oranında zam yapıldı. Ekrem İmamoğlu yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu.

Yüzde 6.8'lik zammın yetersiz olduğunu ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam tartışmalarına üzüldüğünü söyledi.

Yüzde 12.6 zam yaptık ama...

İmamoğlu, "Arada bir zam yaptık; doğru. Hatta oranını da vereyim ben size. Aradaki zammımız, yüzde 12,6. Fakat daha önceki yıllarda, onlarca yıldır alınan bakım bedeli, yeni çıkan kanundan sonra, genelgeyle beraber iptal edildi. Biz artık İstanbullunun faturasına, ‘bakım bedeli’ yazamıyoruz. Dolayısıyla yüzde 12,6 zam yapıldı, ama bakım bedeli silindiği için, aslında sıfıra sıfır oldu.

Zam istedi İmamoğlu diye çığırtkanlıklar yapılıyor

Yüzde 60, yüzde 80 zam yaptı İmamoğlu’, ‘Zam istedi İmamoğlu’ diye çığırtkanlıklar yapılıyor. Üzülüyorum. 2 yıl üzerine, yüzde 45'e yakın indirim yaptığımız suya, yaptığımız toplam zam, yüzde 6,8. Ve yetersizdir." ifadelerini kullandı.