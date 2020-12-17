BIST 1.399
DOLAR 7,75
EURO 9,50
ALTIN 467,53
HABER /  YEREL

Gaziantep'te aile hekimi hayatının şokunu yaşadı! Korona şüpheli hasta suya tükürüp...

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te, koronavirüs şüphesi ile test yaptıran Cesim Ö., kendisine geçmişe dönük rapor vermeyen aile hekimi Fulya Özçelik'in üzerine, içine tükürdüğü suyu döktü. Şikayet üzerine gözaltına alınan Cesim Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, testi ise negatif çıktı.

Abone ol

Olay, salı günü Onur Mahallesi'ndeki Onur Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Fabrika işçisi Cesim Ö., merkezde görev yapan Aile Hekimi Fulya Özçelik'ten kendisine geçmişe dönük rapor vermesini istedi. Bu talebi kabul etmeyen aile hekimi ile Cesim Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında doktora saldıran Cesim Ö., görevliler tarafından engellendi ve sakinleşmesi için kendisine su ikram edildi. Bu sırada tartışmasını sürdüren Cesim Ö., aniden içine tükürdüğü bardaktaki suyu Fulya Özçelik'in üzerine serpti. Neye uğradığını şaşıran Özçelik, polisi arayarak Cesim Ö.'den şikâyetçi oldu.

Gözaltına alınan Cesim Ö., emniyetteki sorgusunda yaptığından pişman olduğunu söyledi. Geçmiş günlerde işe gitmediğini ve bunun için rapor talebinde bulunduğunu belirten Cesim Ö., "İş yerine raporum olduğunu söyledim. Bunun için merkeze giderek aile hekimimden geçmiş tarihli rapor istedim. Doktor Hanım da bana bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Bu sırada kendimi iyi hissetmediğimi ve Covid-19 testi verdiğimi de söyledim. Israrlı talebime rağmen rapor vermeyeceğini söyleyince kendimi kaybettim ve bu sırada bana sakinleşmem için ikram edilen bardağa tükürerek içindeki suyu, doktorun üzerine serptim. Tüm bunlar olurken kendimde değildim. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenilen Cesim Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddet mağduru aile hekimi Fulya Özçelik ise psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle bir hafta rapor alarak evine gitti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyada bir ilki yaptı! Kastamonu'da torunu yesin diye üretti paraya para demiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsün ilacı FYB207! Ön izin için müracatta bulundular
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor
Almanya Başbakanı Angele Merkel'den Türkiye çıkışı! Netice alamadık
FED beklenen faiz kararını açıkladı
Ekrem İmamoğlu, su zammı tartışmalarına ne dedi?
HDP'li Beştaş: PKK'lıların cenazesine gitmeye devam edeceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cuma günü Kovid-19 aşısı olacak
Yargıtay'dan maske cezası kararı: Polis ceza yazamaz
Ankara'da yükselen silah sesleri: Husumetli grupların tartışmasında 2 kişi öldü
Prof. Dr. Duran Canatan: Koronavirüs ahtapot gibi
Konya'da aldığı portakalları evine götüremeden feci şekilde can verdi
Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı
Yorumlar 4 yorum