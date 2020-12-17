Dünyada bir ilki yaptı! Kastamonu'da torunu yesin diye üretti paraya para demiyor
KASTAMONU'da yaşayan iş insanı Metin Ünal torunları için ürettiği ürünle dünyada bir ilki gerçektirmeyi başardı.
Kastamonu’da 10 bin yıllık geçmişi bulunan ve “Hitit buğdayı” olarak bilinen Coğrafi İşaretli siyez buğdayı, çocuklarda sevsin diye ezme haline getirildi. İlk olarak torunları için siyez ezmesi üreten Kastamonulu iş adamı Metin Ünal, sabah kahvaltı da fazlasıyla siyez ezmesinin torunları tarafından tüketildiğini görünce bu sefer komşularına ikram etmeye başladı.
Siyez ezmesinin sevilmesi üzerine Kastamonu’da bazı marketlerde satışının başlanması ve talebin artması sonrası seri üretime geçen Metin Ünal, torunları için ürettiği siyez ezmesini şu anda hem yurtiçine hem de tüm Dünya'ya pazarlamaya başladı.
İstihdam oluşturdu: Siyez buğdayını işleyerek istihdamda oluşturmayı amaçlayan Ünal, ayrıca Kastamonu’nun yöresel lezzetlerinin de bu sayede tanıtımını gerçekleştirdiğini kaydetti.
7 bin ton siyez: Torunlarının 10 yıllık genetiği değiştirilmeden günümüze kadar gelen Hitit buğdayından yapılan sizey buğdayı ezmesini çok beğendiğini anlatan İşadamı Metin Ünal, “Siyez, 10 bin yıllık genetiği bozulmamış 14 kromozom olan şu anda buğdayda 42 kromozoma kadar çıkan ama ata tohumu olduğu için orijinalini korumuş, 2017 yılında da 7 bin ton siyez üretimi yapılmış Kastamonu’dan bahsediyoruz." dedi.