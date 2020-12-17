Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Çin aşısı gelmeyecek mi? Aşıda beyin yakan sorular

TÜRKİYE'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarının ilk partisinin Türkiye'de olması gerekiyordu. Ancak Çin'deki bürokratik işlemler geciktiği için aşı gelemedi. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, aşıdaki gecikmenin nedenini ve Covid-19 aşısıyla ilgili beyin yakan soruları cevapladı...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin koronavirüs aşısıyla ilgili sorularını cevapladı. Sokağa çıkma yasaklarının nasıl etki ettiğini açıklayan Bakan Koca, Çin'den alınan aşıların gelmesindeki gecikmenin nedenini de anlattı. Çin Aşısı'nın en geç Ocak ayının başlarında yapılmaya balanacağını belirten Bakan Koca, aşının statüye göre yapılacağı iddialarına da cevap verdi. İşte o açıklamalar..

- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı etkisini gösterdi mi?

- Alınan tedbirlerin etkisini bu hafta sonu ve gelecek hafta göstermesini bekliyoruz. Son dönemde Ankara ve İstanbul’da düşüşü gördük. Hatay, Adana, Maraş, Samsun, Ordu, Karadeniz bölgesi, Antalya, Akdeniz bölgesinde artış hızı biraz düşmeye başladı. Ama belirgin bir düşüş daha görmüş değiliz.

- Yılbaşında nasıl eğleneceğiz?

- Bu hastalığın insandan insana geçen bir enfeksiyon olduğunu biliyoruz. O nedenle yılbaşında da kapalı ve kalabalık ortamlardan özellikle kaçınmak gerekiyor. Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Aile içi bulaşlar yüksek olduğu için, bu dönemde aile içi bir araya gelmelerin olmaması lazım. Mümkün mertebe çekirdek aileyle bu dönemi geçirmenin, dört kişiden daha fazla bir araya gelmelerin olmamasını sağlamak son derece önemli olacak.

Aşıda beyin yakan sorular...

- Pfizer ve BioNTech aşılarının elitlere yapılacağı, Çin’den gelecek aşıların normal halka yapılacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor, öyle mi olacak?

- Ben şunu çok rahat söyleyebilirim, bilim insanlarımız aşıların menşeine bakmadan teknolojisini vatandaşımıza anlattığı sürece, birçok kimse Sinovac ya da inaktif dediğimiz aşıyı yapmayı daha çok tercih edecek. Yani Çin aşısını.

- Elitler ve halk diye bir ayrımınız olacak mı?

- Böyle bir ayrım söz konusu değil, böyle bir ayrım asla söz konusu olamaz. Çünkü bu aşıyla ilgili Bilim Kurulu’nun belirlediği stratejiyi açıklamış olduk. Onu detaylandıracağız. Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız. Sınıfına göre değil. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacak.

- İktidara yakın olanlara aşı yapılmaya başlandı mı?

- Bunu daha önce de söylemiştim. Böyle bir durum söz konusu olamaz. İki, bir aşının Türkiye’de uygulanabilmesi için demin de bahsettiğim gibi her gelen partinin 14 günlük asgari Titck ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında incelemeden geçmedikçe kullanılması söz konusu olamaz.

- Çin aşısı ne zaman gelecek?

- 11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Bununla ilgili onay süreçleri başlamıştı. Çin devleti tarafından onay verilmiş oldu. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.