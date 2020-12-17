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Mersin'de çete çökertildi! Zanlılar suç makinesi çıktı

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde polise ateş ederek kaçan gasp zanlıları polisin nefes kesen operasyonu ile yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gasp olayı şüphelisi şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Alata Mahallesi çevre yolu üzerinde motosikletli 2 şahsa dur ihtarında bulundu. Silah ile ateş ederek karşılık veren ve kaçmaya başlayan şahıslar kaza yapınca motosikleti bırakıp yaya olarak limon bahçesi içerisinde izlerini kaybettirmeye çalıştı. Etrafı polis ekiplerince sarılan bahçe içerisinde, termal drone desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, şahıslardan A.Y. 1 adet pompalı tüfek ve mühimmat ile birlikte ele geçirildi.

Kaçan şahıslardan E.A ile şahıslara yardım ve yataklık yapan G.T isimli şahıslar devam eden operasyonlar ile yakalandı. Gerçekleşen olaylarda yaralanan güvenlik görevlisi bulunmazken, şahısları takip eden ekip otosunda görülen 9 adet kurşun izi, gerçekleştirilen operasyondaki tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.


Soruşturma genişletildi
Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramada ve ele geçirilen silah, motosiklet ve diğer malzemeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Erdemli’de 3’ü polis bölgesi, 2’si jandarma bölgesi olmak üzere toplam 5 adet silahlı gasp-yağma olaylarını gerçekleştiren şahıslar oldukları yönünde kuvvetli deliller tespit edildi. Olay ile ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.

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