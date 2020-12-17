Günel Zeynalova kaç yaşında Azeri kızı Günel kimdir?

İbrahim Tatlıses'in daha çocuk yaştayken sesinden etkilenip sahneye çıkardı Azeri kızı Günel Zeynalova şimdi 35 yaşında genç bir kadın. Müzisyen bir aileden gelen Günel Zeynalova bir zamanlar Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile aşk yaşıyordu. Peki Azeri Kızı Günel evli mi?

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Ard arda yaptırdığı estetik operasyonlarla görenlerin tanıyamadığı bir hal alan Azeri Günel özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri oldu. Bugün Alişan ve Demet Akalın'ın programına katılacak olan Günel Zeynalova'nın hayatı merak edildi. Azeri asıllı şarkıcı daha çocuk yaştayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedildi ve sahnelere adım attı. Peki şimdi 35 yaşında olan Günel evli mi?

Azerbaycan doğumlu olan ve Günel adıyla bilinen tam adı ise Günel Zeynalova, hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Günel Zeynalova Kimdir?

Günel Zeynalova ya da bilinen sahne adıyla Günel, Azerbaycanlı şarkıcı. 25 Ekim 1985'de Azerbaycan Ağdam'da doğdu.

Bakü'de 249 sayılı okulda okudu. Müzisyen bir aileden geldiği için 3 yaşından beri şarkı söylüyor.

Dedesi Garmon ustası, babası klarnet çalıyordu. Annesi piyano öğretmeni olan Günel Zeynalova'nın amcaları da her biri ayrı esntrüman ustasıydı. Günel'in abisi de Azerbaycan'da albümü olan bir şarkıcı.

Günel'in abisi Tunar'ın bestelerini İbrahim Tatlıses, Burhan Çaçan ve Alişan gibi isimler seslendirdi.