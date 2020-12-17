Serdar Tatlı: 15 maç barajına ulaşamayan hakeme sözleşme yok

MHK Başkanı Serdar Tatlı, ''Bu sezon kupayla birlikte 15 maç barajına ulaşamayan hakeme, önümüzdeki yıl sözleşme yapmayacağız. Yani 3-5 maç yönetip bir yıl boyunca maaş verilmeyecek.'' dedi.

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MHK Başkanı Serdar Tatlı, Fanatik gazetesi köşe yazarı eski hakem Deniz Çoban'a konuştu.

Hakem kadrosunun genişletildiğini dile getiren Serdar Tatlı, elle oynamalarla ilgili kararların tüm dünyanın bir sorunu olduğunu söyledi. Serdar Tatlı'nın açıklamalarından kesitler şu şekilde:

''Hakemlere 'çok net temas yoksa devam ettirin' diyoruz''

''UEFA; hakem kararının öne çıkmasını istiyor. Biz de yaptığımız eğitimlerde hakemlerimizden bunu istiyoruz; ‘Esas olan hakem kararıdır’ diyoruz. Son dönemde çok hafif temaslarda bile oyuncular faul bekliyor, hakemi yanıltmaya çalışıyorlar. Bu oyuncuların önüne geçmeye çalışıyoruz. Hakemlere ‘çok net temas yoksa, oyunu devam ettirin’ diyoruz. Ancak bazı hakemler oyunu daha çok keser, bazıları futbolu akıcı oynatmaya çalışır. Biz oyun kurallarına bağlı kalarak; bu iki hakem grubu arasındaki standardı yakalamaya çalışıyoruz.''

''Biz futbol oynanmasını istiyoruz''

''Hakemin verdiği kararın, toplum vicdanına uyması, insanların içine sinmesi lazım. Biz, futbol oynanmasını istiyoruz. Oyunun bu kadar durduğu, ufacık temaslarda kendini yere atan futbolcuların olduğu bir ortamı engellemeye çalışıyoruz. Elbette kuralların ana ruhuna bağlı kalmak şartıyla. Gelişmiş liglerde futbolun ne kadar cazip hale geldiğini görüyoruz. Oyunun son dakikasında bile önde olan takımın seri şekilde topu oyuna sokmasını hayranlıkla izliyoruz. Bunlar bizim ligimizde neden olmasın?''

''Elle oynamalar dünyanın sorunu''

''Elle oynamalar dünyanın gündeminde. Standardı yakalamak çok mümkün olmadı. Yapılan değişiklikler de çözüm olmadı. Bu konu, dünyanın sorunu. UEFA Başkanı bile IFAB’a mektup yazdı. Geçmişte ilk 10 hafta, 18-19 hakemle biterdi. Biz 10. haftada 30’a yakın hakeme görev verdik. Çünkü bu sezon 16-17 hakemle yürümezdi. Kadromuzun en az 30 hakemden oluşması gerekiyor.''

''İngiltere'de profesyonel hakemlik, burada sözleşmeli hakemlik var''

''Hep İngiltere’yi örnek gösteriyorlar. Fakat burası İngiltere değil ki! Türkiye’nin şartları bambaşka. İngiltere’de profesyonel hakemlik, biz de sözleşmeli hakemlik var. Sözleşmeli hakem kadrosunda yılda sadece 2-3 maç yöneten hakemler var. Bu sezon kupayla birlikte ‘15 maç barajı’na ulaşamayan hakeme, önümüzdeki yıl sözleşme yapmayacağız. Yani 3-5 maç yönetip bir yıl boyunca maaş verilmeyecek. 47 kişilik kadroda 27 hakemin mentörü var. Mentörler, hakemlerin maçlarında hem koçluk yapıyor hem rapor hazırlıyor. Her hafta ‘bu hakem kötü yönetti, bu hakem iyi’ diyemeyiz. Atama üzerinden o mesajı veriyoruz.”