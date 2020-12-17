Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat: Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı yok

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 15 Temmuz darbe girişiminin NATO üzerinden yapıldığını belirterek, "Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı yok" düşüncesini dile getirdi.

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Türkiye-NATO ilişkilerini değerlendiren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin karşısında olanların kaybedeceğini" söyledi.

Kadir Canpolat'ın açıklaması şöyle:

- NATO bildiğinden geri kalmasın burada bu coğrafyada biz nasıl var olduk NATO düşünsün geleceğin inşasını ve insanlığın istikrarını Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz tabi kılacaktır Türkiye’nin kurallarına uyanlar başarılı olacaktır Türkiye’nin karşısında olanlar kaybedecektir.

- 15 Temmuz gecesi NATO üzerinden geldi bu darbe girişimi bilmek lazım çünkü Türkiye’de bağımsız bir yapı oluşturan Erdoğan’ı indirmek istediler Erdoğan inerse bağımsızlık iniyor. NATO’nun varlığı bence tartışılması gerekir Türkiye’nin NATO’ya, herhangi bir devlete ihtiyacı yok.

- Türkiye zaten NATO’dan çıkmak için bahane arıyor, dünya 5’ten büyüktür bu slogan belli bir slogan, bu sloganın Tabi ki söylenme nedeni var 5 tane devlet bir araya geleceksiniz emperyalist bir güç olacaksınız diğer bütün ülkeleri sömüreceksiniz NATO’nun varlığı bence tartışılması gerekir.

- Türkiye’nin NATO’ya, herhangi bir devlete ihtiyacı yok Türkiye’nin ancak ihtiyacı varsa o biziz, Sizsiniz kardeşlerim bizim birliğe ihtiyacımız var bir olursak hiç kimseye ihtiyacımız yok hiç kimsenin de topunda, tüfeğinden uçağından da, gözümüz yok korkan bir millet değiliz bizim ihtiyacımız olan zaten her şeyi Mehmetçiğimiz yapıyor ASELSAN’ımız ve ilgili birimlerimiz gerekli olan tüm çalışmaları yapıyoruz Allah hepsinden razı olsun.

- Heronları İngiltere Bakanı gelip övüyor. Heronlarla savaş kazanıyoruz bakın Türk’ü buna mecbur ettiler, 15 Temmuz gecesi NATO üzerinden geldi bu darbe girişimi bilmek lazım çünkü Türkiye’de bağımsız bir yapı oluşturan Erdoğan’ı indirmek istediler Erdoğan inerse bağımsızlık iniyor çok açık bugün Erdoğan’la bizim hiçbirimizin akrabalık bağı yok, bir para döngüsü yok, al yok ver yok, yani bir menfi hiçbir şey yok neden Erdoğan’a oy veriyor bu millet görmekten dahi sıkılmadınız mı bugün birisi çıkıyor bir açıklama yapıyor keşke değişse, hayır bu değişmesi gereken bir lider değil bu orada daim kalması gereken bir lider çünkü Türk milleti Devleti’nin bir varisi neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir insan hangi konuda hangi devlet ne gardını almış, hangi pozisyonda neler olmuş iyi bilen bir insan yeniden bir Cumhurbaşkanı geldiği zaman nasıl olacakmış en az 5 yıl Türkiye’nin bölgedeki ülkelerle ikili ilişkileri nasıldır neler yapmamız gerekiyor her şey anlattıklarını mı zannediyorsunuz devlet sırları denilen bir şey var.

- Türkiye öyle kolay mı idare ediliyor yönetiliyor zannediyorsunuz o yüzden NATO bildiğinden geri kalmasın burada bu coğrafyada biz nasıl var olduk NATO düşünsün, Amerika’da düşünsün herkes düşünsün “geleceğin inşasını ve insanlığın istikrarını Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz Tabii kılacaktır Türkiye’yi kurallarına uyanlar başarılı olacaktır Türkiye’nin karşısında olanlar kaybedecektir.