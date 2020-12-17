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Bursa'da görenler şaşkına döndü! Herkes neden tek başına diye soruyor

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da köy meydanında bulunan camisiz minare büyük ilgi çekiyor.

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Mudanya ilçesi Mirzaoba köyünün meydanında camisi olmayan minare büyük ilgi görüyor. 800 yıllık geçmişi olan köyde bulunan tarihi cami 40 yıl önce yıkılarak yok oldu. Tarihi caminin yıkılmasının ardından caminin tarihi minaresine kıyamayan köylüler atalarından kalan minareyi yıkmayarak tek başına köy meydanında bıraktı. Köye dışarıdan gelen misafirler camisi olmayan minareyi görünce büyük şaşkınlık yaşayarak neden tek başına durduğunu soruyor. Köylüler de durumu izah ederek gerçeği anlatıyor. Köye yapılan yeni caminin ise kendi minaresi bulunuyor.

Köylerinde bulunan camisiz minaresinin büyük ligi gördüğünü ifade eden Mirzaoba köylüleri, "Köyümüzün tarihi 800 yıl öncesine kadar gidiyor. Köyümüzde çok eski camimiz vardı ve bu cami yıkıldı. Cami yıkılınca minaresini yıkmaya kıyamadık. Köyümüze gelenler bu minareyi görünce büyük şaşkınlık yaşayıp neden tek başına olduğunu soruyor. Biz de durumu anlatıyoruz" dedi.

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