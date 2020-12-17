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Aykut Elmas kimdir kaç yaşında fenomen Aykut Elmas sevgilisi kim?

Yedi saniyelik videolarla internet fenomeni haline gelen Aykut Elmas'ın hayatı merak konusu oldu. 30 yaşında olan Aykut Elmas aslen Kütahyalı. Vine’da arkadaşlarıyla çektiği videolardan sonra ünlenen Aykut Elmas hakkında merak edilenler...

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Son dönemde paylaşımları ve twitter'da yazdıkları ile dikkat çeken Aykut Elmas yaptığı videolar ile gündem oluyor. Sosyal medya fenomeni zaman zaman attığı bir tweetler nedeniyle tepkilerin odak noktası olurken trend olan Aykut Elmas’ın hayatı sıkça araştırılıyor. 

Peki, Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas kimdir? Aykut Elmas kaç yaşında, nereli? İşte Aykut Elmas’ın hayatına dair detaylar…

İnternet fenomeni, YouTuber. Sosyal medya uygulaması Vine’da arkadaşlarıyla çektiği videolardan sonra ün kazanmıştır. 1991 yılında Kütahya’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Fakültesi’nde tamamlamıştır. Twitter’a ait bir sosyal medya uygulaması olan Vine’da, arkadaşları Halil İbrahim Göker ve Uğur Can Akgül ile çektikleri yedi saniyelik videolarla internet fenomeni haline geldiler.

2019 yılında CreaterDen tarafından yayımlanan, Türkiye’nin en etkili internet ünlüleri arasında yer almıştır.

Aykut Elmas filmleri: 2015 Sihirbazlık Okulunda Bir Türk

2016 Nasıl Yani
2020 Kayıt Dışı

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