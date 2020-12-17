ABD'de ortalığı karıştıran açıklama! Michael Flynn: Trump kalmaya devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, Trump'ın ikinci dönemini gerçekleştireceğini savunurken, yaptığı açıklamalar ABD'de ortalığı karıştırdı.

Abone ol

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Donald Trump'ın 20 Ocak'tan sonra Beyaz Saray'da olacağına inandığını söyledi.

Fox News'e açıklamalarda bulunan Flynn, Trump'ın ekibinin açtığı davalara atıfta bulunarak, Trump'ın halihazırda ikinci dönem için birçok yolu olduğunu belirtti.

"Mahkeme değil halk belirliyor''

Joe Biden'ın başkanlığı Seçiciler Kurulu'nda 232'ye karşı 306 oyla tescil edildi. Trump'ın yasal girişimleri henüz bir başarıya ulaşmadı.

Flynn, "Her şeyden önce, Başkan'ın sahip olduğu pek çok yol var. Gelecek başkanın kim olacağını 1'den 10'a kadar puanlamamı isterseniz 10 puanla Donald Trump derim." şeklinde konuştu.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, daha önce yaptığı açıklamada, "Mahkemeler, ABD'nin bir sonraki başkanının kim olacağına karar vermiyor. Biz, halk belirliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.