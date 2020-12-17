BIST 1.404
DOLAR 7,76
EURO 9,50
ALTIN 467,95
HABER /  DÜNYA

ABD'de ortalığı karıştıran açıklama! Michael Flynn: Trump kalmaya devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, Trump'ın ikinci dönemini gerçekleştireceğini savunurken, yaptığı açıklamalar ABD'de ortalığı karıştırdı.

Abone ol

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Donald Trump'ın 20 Ocak'tan sonra Beyaz Saray'da olacağına inandığını söyledi.

Fox News'e açıklamalarda bulunan Flynn, Trump'ın ekibinin açtığı davalara atıfta bulunarak, Trump'ın halihazırda ikinci dönem için birçok yolu olduğunu belirtti.

"Mahkeme değil halk belirliyor''

Joe Biden'ın başkanlığı Seçiciler Kurulu'nda 232'ye karşı 306 oyla tescil edildi. Trump'ın yasal girişimleri henüz bir başarıya ulaşmadı.

Flynn, "Her şeyden önce, Başkan'ın sahip olduğu pek çok yol var. Gelecek başkanın kim olacağını 1'den 10'a kadar puanlamamı isterseniz 10 puanla Donald Trump derim." şeklinde konuştu.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, daha önce yaptığı açıklamada, "Mahkemeler, ABD'nin bir sonraki başkanının kim olacağına karar vermiyor. Biz, halk belirliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sarıkaya yazdı: Koronavirüs aşısı yarın itibarıyla Türkiye'de olacak
Serdar Tatlı: 15 maç barajına ulaşamayan hakeme sözleşme yok
Ankara'da inanılmaz olay! İki kadınla aynı evde yaşıyordu 'bu gece benim sıramdı' deyip öldürdü
Harekete geçildi! CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları Meclis'e taşınıyor
Ali Koç Samandıra'yı bastı ruhsuz futbolculara fırça attı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Çin aşısı gelmeyecek mi? Aşıda beyin yakan sorular
ÖNCEKİ HABERLER
Ronaldo kaçırdı! Juventus evinde Atalanta'yı geçemedi
İş adamından karısına 'Teflonu çizdin' dayağı
Liverpool evinde kazandı! Tottenham'dan puan kaybı
Bursa'da görenler şaşkına döndü! Herkes neden tek başına diye soruyor
PSG, Lorient'i iki golle rahat geçti
Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı
Yorumlar