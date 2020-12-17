'Makul fiyat' hamlesi! Bu ürünlerde gümrük vergisi sıfırlandı

Son dakika haberi... Arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi 30 Nisan 2021'e kadar sıfırlandı.

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Fiyatların makul seviyede tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine yol açmaması buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi 30 Nisan 2021'e kadar sıfırlandığı duyuruldu.

İthalat Rejimi ile ilgili ek karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, dünya genelinde devam eden Kovid-19 hastalığı nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi kaldırıldı.

Uygulama 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.