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Prof. Ebubekir Sofuoğlu'na Rektörlük'ten kötü haber! Üniversiteler fuhuş evi oldu sözleri

Akit TV'deki programda "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" diyen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında, üniversite yönetimi soruşturma başlatıyor.

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Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de üniversiteler için "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" dedi. İnfial yaratan sözler sonrası üniversite yönetimi harekete geçti.  Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu “Derin Kutu” adlı programda, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Sofuoğlu, Z kuşağını eleştirirken, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğunu söyledi.

Sofuoğlu konuşmasının devamında üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine "Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu" karşılığını verdi. Sofuoğlu ise bunun üzerine "Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz"  ifadesini kullandı.

Rektör Savaşan: Gereken işlemler yapılacak

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Savaşan, "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

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