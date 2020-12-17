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HABER /  POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Egemenlik haklarına saldırı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım" değerlendirmesinde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kararın tek taraflı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı" düşüncesini dile getirdi.

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, "ABD isterse Türkiye-ABD ilişkileri normalleşebilir, ancak Türkiye'nin Suriye politikasında beklentileri karşılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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