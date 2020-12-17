Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Egemenlik haklarına saldırı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım" değerlendirmesinde bulundu.Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kararın tek taraflı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı" düşüncesini dile getirdi.
Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, "ABD isterse Türkiye-ABD ilişkileri normalleşebilir, ancak Türkiye'nin Suriye politikasında beklentileri karşılanmalıdır" ifadelerini kullandı.
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