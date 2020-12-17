Erdil Yaşaroğlu eşi kimdir çocuğu var mı? Erdil Yaşaroğlu karikatürleri

Henüz 9 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu, 49 yaşında ve aslen Rize Ardeşenli. 2010 yılından beri oyuncu Begüm Kütük ile evli olan Erdil Yaşaroğlu, Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde karikatür dersleri verdi. İşte Erdil Yaşaroğlu hakkında merak edilenler...

Abone ol

İlk kez 9 yaşında karikatür çizmeye başlayan ve 90'lı yıllarda Türkiye'nin en iyi karikatüristlerinden biri olan Erdil Yaşaroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Limon ve Leman Dergilerinde Komikaze köşesini hazırlayan Erdil Yaşaroğlu 2010 yılından beri oyuncu Begüm Kütük ile evli. İşte Erdil Yaşaroğlu hayatı...

Erdil Yaşaroğlu kimdir: Yaşaroğlu, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü bitirdi. ?90'lı yıllarda profesyonel karikatüre başlayan sanatçı, o dönemde katıldığı karikatür yarışmalar nedeniyle yurt dışından ve yurt içinden 30'a yakın ödül kazandı. İlk olarak Güneş Gazetesi'nde kariyerine başladı, ardından Limon ve Leman Dergilerinde Komikaze köşesini çizdi.

Bir çok televizyon programında yazarlık yapmış olan Yaşaroğlu, tiyatro oyunları yazdı, Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde karikatür dersleri verdi. ?2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen Mizah Dergisi'ni kurdu. Sonrasında arkadaşlarıyla Lombak, Kemik ve Hayvan dergilerini de yayınladı.

2010 yılında 12 bin metrekare üzerine dünyanın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabına giren Erdil Yaşaroğlu, 2014'de çocuklar için yayınlanan ilk mizah dergisi Süper Penguen'i yayınlamaya başladı. 2016'da Kötü Kedi Şerafettin animasyon filminde ortak yapımcılık yaptı.

Çizginin Sahne Arkası ve Beyin Acısı isminde çizgili keynote'lar yapan sanatçı,Süper Penguen dergisinde çiziyor ve İstanbul'daki atölyesinde heykel çalışmalarını sürdürüyor.

Erdil Yaşaroğlu, 2010 yılındaBegüm Kütük ile dünyaevine girdi.