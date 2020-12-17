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Rusya AB Daimi Temsilcisi Çijov'dan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması

RUSYA'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, AB'nin Türkiye yönelik yaptırım konusunda mutabakat sağlamasının gerekçeleri olduğunu beyan etti.

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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri nedeniyle aşamalı yaptırım uygulanması konusunda varılan mutabakatı değerlendirdi.

 "Zirvede karar oybirliğiyle alındı." diyen Çijov, "Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili görüşmeler, hem bu yılın hem de geçen yılın tamamında sürdü. Evet, bunun için gerekçeler mevcut" görüşünü savundu.

"AB yaptırımları Doğu Akdeniz ile ilgili"

AB'nin yaptırımlarının S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili olmadığını kaydeden Çijov, "Bunlar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemleriyle, AB'nin kendisine ait olduğunu düşündüğü kıta sahanlığında sondaj çalışmalarıyla ilgili. Bu, uluslararası deniz hukuku normlarının keyfi şekilde yorumlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Brüksel'de geçen perşembe başlayan AB liderler zirvesinde Türkiye'ye yaptırım konusunu da ele alan AB devlet ve hükümet başkanları, cuma sabaha karşı yayınlanan sonuç bildirgesinde yaptırım listesini genişletme ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşların listeye eklenmesine karar vermişti.

Ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, en geç mart ayına kadar Türkiye'ye karşı izlenecek yol konusunda seçenekler ve mevcut yaptırımların kapsamının genişletilmesinin de yer alacağı bir rapor hazırlayacak. Rapor, mart ayında yapılması planlanan AB liderler zirvesinde ele alınacak. AB liderleri, Türkiye'ye karşı izlenecek yol konusunda 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni ABD Başkanı Joe Biden ile istişarelerde bulunmak istiyor.

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