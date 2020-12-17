Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı oldu! AYM duyurdu

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada "17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir" denildi.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. Başkanvekilliği koltuğuna ise bir başka AYM Üyesi Muammer Topal oturacak.

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir.

Celal Mümtaz Akıncı kimdir?

31/1/1957 tarihinde Afyonkarahisar'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. 1975-1976 eğitim-öğretim yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda okumuştur. Bu okulda öğrenci iken 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak hukuk öğrenimine başlamıştır. Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun olduktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak 1984'te Afyonkarahisar'da avukatlığa başlamıştır.

1984-1985 yılları arasında Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesinde yedek subay askerî hâkim olarak askerlik hizmetini tamamlamıştır. 1988-2000 yılları arasında Baro Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş, 2001 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Afyonkarahisar Baro başkanlığına seçilmiştir.

Afyonkarahisar Baro başkanlığı görevini sürdürürken 2010 yılında, 5982 sayılı Kanun'a göre Baro başkanları tarafından seçilen üç aday arasına girmiş; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13/10/2010 tarihli Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine getirilmiştir.

Celal Mümtaz Akıncı evli ve dört çocuk babasıdır.

Muammer Topal kimdir?

1/8/1966 tarihinde Isparta'da doğmuştur. Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur.

3/3/1992 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanarak mesleğe başlamış, bir süre Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevinde bulunmuştur. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi yüksek lisans programını "Stratejik Yönetim" konulu projesiyle tamamlamıştır. Türkiye Adalet Akademisinde idari yargı hâkim adaylarına "ihale mevzuatı" konulu dersler veren Topal 24/2/2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilmiştir. Danıştay Yedinci Daire üyeliği görevini sürdürürken Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 29/1/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Evli olan Topal, bir kız babasıdır.