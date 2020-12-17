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Barcelona, Real Sociedad'ı liderlikten etti

La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Real Sociedad'ı 2-1 yendi ve rakibini liderlik koltuğundan indirdi.

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La Liga'da 2 maç eksiği bulunan Barcelona, ikinci sırada bulunan Real Sociedad'ı 2-1 yendi ve üst üste 2. lig galibiyetini aldı.

Barcelona'nın gollerini 31'de Jordi Alba ve 43'te Frankie de Jong attı.

Konuk ekibin tek sayısı 27'de Willian Jose kaydetti.

Katalan ekibi galibiyetin ardından puanını 20 yaptı. Real Socieadad, 26 puanda kalırken; liderliği de Atletico Madrid'e kaptırdı. 

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