Hrant Dink cinayeti davası 22 Aralık'a ertelendi
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Bazı sanıklar ve avukatları mütalaaya hazırlanmadıklarını belirterek süre istedi. Mahkeme duruşmayı önümüzdeki 22 Aralık'a erteledi.Abone ol
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Hrant Dink'in ailesinin avukatları ile sanıkların avukatları katıldı. Adem Sarıgöl, Abdullah Dinç'in de aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Hrant Dink'in ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Hrant Dink'in ölümünden sonra başlatılan soruşturma ve ardından açılan davaların süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz alan Abdullah Dinç, esas hakkındaki mütalaada diğer suçlardan beraatinin istendiğini, tek suçtan ceza talep edildiğini belirterek, "Görüşmeden bahsediliyor. Ankesörlü telefondan sıfır saniye yapıldığı öne sürülen görüşme sıfır saniye. Beraatimi istiyorum" dedi.