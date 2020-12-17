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Macron pozitif çıktı! Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışırken koronavirüse yakalandı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

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Son dönemde Türkiye aleyhine operasyonların liderliğine soyunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada semptom gösteren Macron'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

7 gün karantinaya girecek Macron'un uzaktan çalışacağı belirtildi.

Öte yandan 19 Ekim’de Macron'un 67 yaşındaki eşi Brigitte Macron korona virüse yakalanmış ve 7 gün karantinaya alınmıştı.

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