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Tablet başvurusu yapma Pendik Belediyesi tablet başvuru formu-2020

Yüz yüze eğitime geçilse de binlerce öğrenci online eğitime devam ediyor. Tableti olmadığı için EBA üzerinden online derslere katılamayan öğrencilere Pendik Belediyesi askıda tablet uygulaması başlattı. Peki Pendik Belediyesi ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

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Koronavirüs nedeniyle binlerce öğrenci okula gidemiyor ve online eğitimler evde tablet ve bilgisayar üzerinden devam ediyor. Tableti olmadığı için canlı derslere katılamayan öğrenciler için Pendik Belediyesi askıda tablet uygulaması başlattı ve ihtiyacı olan, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere tablet dağıtımı yapılacak. Peki ücretsiz tablet başvurusu nereye, nasıl yapılacak?

Koronavirüs Salgını tedbirleri nedeniyle milyonlarca öğrenci, eğitimine uzaktan devam etmek zorunda kaldı. Pendik Belediyesi çatısı altından faaliyet gösteren Pendik Gönüllüsü Platformu da bilgisayar ya da tableti olmayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için harekete geçerek öğren “EBA İçin Tablet Dayanışması” Kampanyası başlattı. Kampanyayla ihtiyaç duyulmayan çalışır durumdaki tabletlerin sosyal incelemesi yapılmış ve mağduriyeti tespit edilmiş ailelerin okul çağındaki çocuklarına ve yetim / öksüz çocuklara ulaştırılması hedefeniyor.

Nasıl bağış yapılacak:  Hayırseverler “EBA İçin Tablet Dayanışması” Kampanyasına iki şekilde katılabilecek. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç duymadıkları çalışır durumdaki tabletleri doğrudan bağışlayabilecek. İkinci yöntemde ise Gönül Köprüsü Bağış Hesap Numarası olan TR47 0001 5001 5800 7309 8724 39 IBAN’a diledikleri miktarda para göndererek bağış yapabilecek. Başvuru formu için tıklayınız. Başkan Ahmet Cin sosyal medyadan kampanyayı paylaştı Kampanyayı sosyal medyadan paylaşan Belediye Başkanı Ahmet Cin “Askıda Ekmek, Askıda Yemek ve Veresiye Defreri Kapatma kampanyalarınıza yeni bir dayanışma kampanyasaı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

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