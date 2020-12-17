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Mustafa Sarıgül partisinin adını açıklayıp yeni logosunu tanıttı

CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye Değişim Hareketi (TDH)'nin logosu açıkladı. Logo, Anadolu ve Trakya’yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıt'ayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.

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Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı. Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı.

Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken, partinin logosu ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor.

''Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur''
Mustafa Sarıgül, logoyu duyurduğu toplantıda şöyle konuştu: "TDH kolay kurulmadı. O gece ağladım, üzüldüm, heyecanlandım. TDH kuruluşunu bir süre ertelemiştim. Ülkem için, demokrasi için erteledim, yol açtım. Ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol açamayanlar yoldan çekilecekler. Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçak gönüllü, öz güvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur.

''Ülkemizde sorunlara çare üreten parti biz olacağız''
Birliğin, beraberliğin partisi biz olacağız! Barışın, emeğin, kardeşlerin, üretimin, varlığın bereketin, hukukun, partisi biz olacağız! Uzlaşmanın demokrasinin, kültürün, bilimin, çevrenin partisi biz olacağız! Ülkemizde sorunlara çare üreten parti biz olacağız.

''Logomuzun bir öyküsü var''
Akademisyenlerimiz, grafikerlerimiz çalıştı logomuzun üzerinde. Logomuzun bir öyküsü var, bir tarafta Anadolu var, yanında bir de yıldızımız var. Bugünden sonra partimizin logosunu herkesle paylaşacağız. Bundan sonra kalbimiz bütün Türkiye için atacak." diye konuştu. 

İşte partinin müzikleri
Partinin müziklerini tanıtan Sarıgül, "Biz değişim partiyiz", "Çare Sarıgül geliyor", "Zamanı geldi" isimli şarkıları salondakilere dinletti. 

Sarıgül, partiyi resmi olarak 20 Aralık'ta kuracaklarını duyurdu.

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