Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olan İrfan Fidan eşini dövdü mü? Fidan'da açıklama geldi

Yargıtay üyeliğine atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, eşini darp ettiği ve adının bazı rüşvet olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin ilk kez konuştu. Fidan, “Anayasa Mahkemesi adaylığım öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu” dedi.

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27 Kasım 2020 günü Yargıtay’a seçilen eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olmuştu. Bu açıklamanın ardından Fidan'ın eşini dövdüğü ve hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı iddiası gündeme geldi. İrfan Fidan, iddialar için suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Hâkimler Savcılar Kurulu’na (HSK) Fidan’ın eşinden herhangi bir şikâyet dilekçesi gelmediğini açıkladı.

Sosyal medyaya düşen o iddia neydi?

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Fidan’ın öğretmen olan eşinin, Fidan’ın özel hayatıyla ilgili “bir sırrı öğrendiği”, ikili arasında çıkan kavgada Fidan’ın eşini darp ettiği iddia edildi. Darp edilen eşin, İrfan Fidan’ı HSK’ya şikâyet ettiği öne sürüldü. Söz konusu şikâyetin sadece darp ile ilgili olmadığı, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını da içerdiği iddialar arasındaydı.

Suç duyurusu yapıp tazminat davası açacağım

Fidan, iddiaları yalanlayarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Fidan, “Yalan, ortaya atanlar hakkında suç duyuru yapılıyor. Tazminat davası açacağım” dedi.

'AYM adaylığım öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu'

İrfan Fidan, böyle bir iddianın neden ortaya atıldığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Anayasa Mahkemesi (AYM) adaylığım öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu.” Fidan, “Kim ya da kimler hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

HSK'dan açıklama geldi

İddiaların ardından HSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal medyada, üst düzey bir yargı mensubu hakkında birtakım iddialar içeren şikâyet dilekçesinin kurulumuza iletildiği belirtilmiş ise de bahsedilen iddiaları içeren bir şikâyet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekreteryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.