İstanbul'da sevgilisi Tuğba Erçakar'a dehşeti yaşattı! Üzerine çıktı yumruk attı

İSTANBUL'da genç kadın, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından dövüldü. Tepki çeken şiddet anları, ve boğuşmalar kameraya yansıdı. İddiaya göre o cani serbest bırakıldı...

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Kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B tarafından darp edildiğini ifade eden Tuğba Erçakar, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Genç kadın 9 Aralık tarihinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşımda güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir” dedi.

Erçakar ayrıca şikayet dilekçesini, darp raporunu ve olay anına ilişkin evde kaydedilen görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde bir erkeğin eve girer girmez genç kadına saldırdığı ve evde bulunan bir başka kadının ise olaya müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Ben ölünce değil ben yaşarken...: Tuğba Erçakar, erkek arkadaşının serbest bırakıldığını söyleyerek, “Şu anda can güvenliğimiz yoktur” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmada;

09.12.2020 günü müşteki H.Tuğba Erçakar , M. H. B. isimli şahıs ile yaklaşık bir buçuk aydır sevgili olduklarını, şahsın kendisini arayarak ilaç içmek suretiyle intihar ettiğini söylemesi üzerine şahsın evine gittiğini, burada şahsın intihar etmediğini öğrendiğini, bir müddet sonra da aralarında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktığını, ardından arkadaşı C.A.’nın ikametine gittiği,M. H. B. şahsın bu ikamete gelerek kendisini darp ettiğini ve öldürmekle tehdit ettiğini beyanla müracaat etmiştir. Olay ile ilgili C.A isimli şahsın bilgisine başvurulmuştur.Şüpheli M. H.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli M. H. B. isimli şahıs

10.12.2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.