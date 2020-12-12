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Erol Bulut: Bir sorun var ve çözmemiz lazım

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Malatyaspor yenilgisinin faturasını kendisine kesti. Bulut, "Bir sorun var. Bu sorunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım" dedi.

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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Kadıköy'de Malatyaspor karşısında aldıkları 3-0'lık yenilginin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Konuşacak bir şey yok" diyerek sözlerine başlayan Erol Bulut, "Konuşacak hiçbir şey yok. Çalıştığımız, maçtan önce de söyledim uzun toplarla gelecekler. Hiçbir uzun topu kazanamadık. 4-5 kere gelip 3'ünü değerlendirdiler. Haklı olarak kazandılar. Sorumluluk hepimize ait. O yüzden bunun üzerinden, neden deplasmanda kazanıp neden evde kazanamıyoruz. Bunun bir çaresini bulmak gerekiyor açıkçası. İçeride farklı, dışarıda farklı çalışmıyoruz. Biz bütün opsiyonları çalışıyoruz ama evde gösterdiğimiz performans, 3 maçta da mağlup olduk. Sorumluluk bize ait. Bunu çözecek kadar dürüst olmamız lazım. Bir sorun var. Bu sorunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım" dedi.

Sorumluluk bana, bize ait
Oyun planlarını sahaya yansıtamadıklarını belirten Erol Bulut, "Oyun planımız var. O planı ne kadar sahaya yansıtabiliyoruz? Defans anlamında sorunlarımız var ciddi anlamda. Diğer taraftan da rakibin 4 pozisyonundan 3'ü gol oldu. Beşiktaş maçında 5 pozisyondan 4'ü gol buldu. Mental bir sorun var. Bir şey var kesinlikle. Sorumluluk bana, bize ait. Kendi aramızda bunu hızlı bir biçimde çözmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Biz de onu bulmaya çalışıyoruz"
Öte yandan kendisine yöneltilen "Fenerbahçe'nin bugün kaybetme nedeni ne?" sorusuna da "Evet, güzel bir soru. Sebebi ne? Biz de onu bulmaya çalışıyoruz." şeklinde cevap veren Erol Bulut cevabıyla da taraftarın tepkisini çekti.

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