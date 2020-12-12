Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlali! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Azerbaycan Zafer Töreni'nin ardından tarihi görüntüler işgalci Ermenistan'ın zoruna gitti...Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, işgalci Ermenistan Dağlık Karabağ’da ateşkesi ihlal etti.

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Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ'da ateşkesi ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal ettiği duyuruldu. Bakanlık, Ermeni tarafının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında ateşkesi ihlal eden provokasyon eylemler gerçekleştirdiğini belirterek, "Azerbaycan ordusu tarafından cevap önlemleri alındı. Halihazırda ateşkes gözlemleniyor" denildi.

Rus Barış Gücü Kuvvetleri: “Hadrut Bölgesi'nde ateşkes ihlal edildi”

Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor. 23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hadrut Bölgesi'nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti. Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi” denildi.

Aliyev: Çok dikkat etmeleri gerekir, bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz planladığımızı başardık. İşgal altındaki yedi şehrimizi geri aldık. Kadim Azerbaycan şehri Şuşa'yı geri aldık. Hadrut kasabasını geri aldık. Hocavend'in bir kısmını geri aldık. Sugovuşan ve diğerlerini geri aldık. Aslında planladığımızı başardık. Şu anda Rus barış güçleri oradalar ve faaliyetlerine başladılar. Durum daha stabil. Ancak bana, dün ya Ermeni militanlar ya da 'Ermeni ordusu' diye adlandırdıkları kalıntılar tarafından bazı terörist eylemlerin yapıldığı bilgisini verdiler. Bu, elbette, endişe verici bir durum. İki gün önce, şanlı zaferimizle ilgili askeri geçit töreninde, Ermeni faşizmi yeniden ortaya çıkarsa, demir yumrukla başını ezeceğimizi söyledim. Bu nedenle herhangi bir askeri eylem planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz. Bu, kimse için sır olarak kalmamalı. Ancak umarım bu olmaz” ifadelerini kullandı.

Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi Ağdam'da bulunacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki ateşkesi izlemek için kurulacak olan Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi'nin Ağdam'da bulunacağını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransa AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı Stefan Visconti, ABD Eş Başkanı Andrew Shaffer, Rusya'nın Azerbaycan Büyükelçisi Mikhail Bocharniko ve AGİT Dönem Başkanı Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'in ile görüştüğü belirtildi.

"Bu artık gerçekliktir"

Görüşmede Azerbaycan'ın Ağdam bölgesinde bir İzleme Merkezi kurma sürecinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu konu 10 Kasım'da imzaladığımız açıklamaya da yansıdı. Türk-Rus İzleme Merkezi ateşkesi izleyecek. Bence bu, bölgesel işbirliğinin çok güzel bir tezahürü. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin örneğidir. Bu artık gerçekliktir” dedi.