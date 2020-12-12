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Bodrum'da balıkçıların ağına takıldı! SAS komandolarını harekete geçiren ihbar

İhlas Haber Ajansı

BODRUM'da balıkçılar ağlarına takılanı görünce ekiplere haber verdi. Yapılan inceleme sonrası 1'inci dünya savaşında kaldığı öne sürülen mayın SAS komandolarını harekete geçirdi. Limana getirilen mayına askeriye tarafından el konuldu.

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Bodrum’da balıkçıların ağlarına yaklaşık 250 kiloluk metal cisim takıldı. Balıkçılar metal cismin ne olduğunu araştırırken cismin 1’inci dünya savaşından kalma bir mayın olduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren balıkçılar mayını Torba balıkçı barınağına getirdi.

Yalıkavak Mahallesi’nin 3 mil açıklarında Devlet 3 teknesinden denize ağ atan balıkçılar, topladıkları ağların içinde yaklaşık 250 kilo ağırlığında metal bir cisim karşılaştı. Güverteye çıkarılan metal parça Torba Balıkçı Barınağı’na getirildi.

Haber verilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutalığı ekipleri, deniz mayını parçası olduğu tahmin edilen cismin çevresini, güvenlik şeridi ile kapattı. Cismin Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekiplerince el konuldu.

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