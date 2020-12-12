Hasdal'da askerlik yaparken kaybolmuştu! 19 yıl sonra cinayet itirafı geldi

İSTANBUL Hasdal Kışlası'nda 19 yıl önce görev yapan İsmet Işık isimli asker, birden ortadan kaybolmuştu. Yıllar sonra askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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İhbarda adı geçen 3 asker arkadaşından biri başka cinayetten cezaevindeydi. Diğer 2 şüpheliye müebbet hapis verildi, katillerden birinden itiraf geldi. Katilin gösterdiği noktada, kayıp Işık'a ait kıyafet ve kemikler bulundu.

Konyalı İsmet Işık (21), Kasım 2000'de askerliğini yapmak için İstanbul Hasdal Kışlası'na geldi. 24 Haziran 2001 günü kantinde çalışan genç, akşam üzeri arkadaşlarıyla çay içtikten sonra bir arkadaşının yanına gideceğini söyledi. Ancak ertesi gün kantini açmayınca kayıp olduğu anlaşıldı. Askeri yetkililer, Baba Durmuş Işık'ı arayıp oğlunun kantine ait 800 lirayı da alarak firar ettiği söyledi. Aradan günler geçti Işık bir türlü bulunamadı.

11 yıl sonra gelen gizemli ihbar

Oğlunun hırsızlık yapıp firar ettiğine inanmayan babaya 2012 yılında arayan bir kişi şoke edici bilgiler verdi. Adının A.A. olduğunu belirten kişi, "İsmet Işık'ın Hasdal Kışlası'nda askerlik yaparken öldürülüp gömüldüğünü, olayı oğlu İ.A.'nın cinayeti işleyenlerin ağzından duyduğunu" belirtti. Bu ihbar sonrası polis soruşturma başlattı. A.A. bulunup oğlu İ.A.'nın ifadesi alındı.

"Öldürüp gömdük"

Savcılığın talimatı üzerine ifadesi alınan İ.A. "Orhan Doğan ile birlikteyken silahını çıkarıp İsmet Çakmak'ı vurdu. Sonra beni kimseye söylemeyeyim diye tehdit etti. Bana 10 yıl önce de, Hasdal Kışlası'ndaki kantinci eri kantin parası için Bekir Şahin'le ile öldürdüklerini anlattı. Askeri hayat kadınına götüreceğiz diye tel örgüden geçirip bot ipliği ile boğmuşlar. Sonra da cesedini gömmüşler.

Aynı yerde askerlik yapmışlar

Anlattıklarına göre o askerin adı ya İsa ya da İsmet'miş" dedi. Polis, İ.A.'nın ifadesi doğrultusunda Sivas'ta işlenen cinayeti araştırdı. Cinayetin faili olarak yakalanıp tutuklanan Orhan Doğan'ın 2001'de Hasdal'da maktul İsmet Işık ile aynı birlikte askerlik yaptığı ortaya çıktı. Suç ortağı Bekir Şahin'in de aynı dönemde Hasdal Kışlası'nda asker olduğu belirlendi.

Cansız beden bulunamadı

Elde edilen bu bilgilerin ardından 2 şüpheli hakkında 2014 yılında "Adam öldürmek "suçundan iddianame hazırlandı. 2 şüpheli cinayeti itiraf etmeyerek, suçlamaları kabul etmedi ve Hasdal bölgesinde yapılan tüm aramalara rağmen İsmet Işık'a ait cansız beden bulunamadı.

Müebbet ceza aldılar

Önce 'firar' olarak kayıplara geçen ancak cinayete kurban gittiği anlaşılan İsmet Işık cinayetiyle ilgili bir yıl önce bir gelişme yaşandı. Yargılanan Orhan Doğan ve Bekir Şahin, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet cezalarına çarptırıldı. Yargıtay verilen bu cezayı onadı.

19 yıl sonra itiraf

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan şüphelilerden birinden bir yıl sonra itiraf geldi. Cezaevinde tutuklu bulunan Orhan Doğan, İsmet Işık'ı parası için öldürdüklerini itiraf etti. Yetkililere cesedin atıldığı yeri de göstermek istediğini söyledi.

Kıyafetleri ve kemikleri bulundu

Sivas'ta cezaevinde bulunan Orhan Doğan savcılığın talimatı üzerine geniş güvenlik önlemi altında İstanbul'a getirildi. Hasdal Kışlası'nın bulunduğu bölgeye götürülen Doğan, ormanlık alanda gösterdiği yerde kazı yapıldı. Yapılan kazıda zanlının tarif ettiği, İsmet Işık'a ait mavi renkli eşofman, atlet, terlik ve bazı kemik parçaları bulundu. Bulunan kıyafetler zanlının anlattığı kıyafetlerle uyum sağlıyordu. İnsana ait olduğu belirtilen kemik parçaları ve kıyafetler incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.