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İran, muhalif gazeteci Ruhollah Zam'ı idam etti! 2017'deki protestoların yayılmasında rol oynamıştı

İRAN hükümeti, muhalif gazeteci Ruhollah Zam'ı 2017'deki hükûmet karşıtı protestoların yayılmasında oynadığı rol nedeniyle idam etti.

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İran devlet haber ajansı IRNA, Ruhollah Zam'ın cumartesi sabahı asılarak idam edildiğini bildirdi.

Muhalif gazeteci Zam, Temmuz ayında "dünyada yozlaşma"dan suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti. Bu suçlama İran'da genelde casusluk ve hükûmeti devirme suçlamalarının gündeme getirildiği davalarda kullanılıyor. 

Protestoların ne zaman düzenleneceğini yayıyordu

Zam'ın kurduğu haber sitesi AmadNews ve Telegram uygulamasında açtığı kanal protestoların ne zaman düzenleneceğini yayıyor ve İran hükûmet yetkilileri hakkında bilgiler paylaşıyordu.

Protestolar enflasyon nedeniyle başlamıştı

2017'deki protestolar gıda fiyatlarındaki ani enflasyon nedeniyle başlamıştı. Kısa süre içinde protestolar İran'ın elitlerine yönelik eylemlere dönüşmüştü.

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