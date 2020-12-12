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BBP lideri Mustafa Destici'den erken seçim açıklaması: Halkın gündeminde geçim var

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici FOX TV'de katıldığı programında iktidarı kızdıracak sözler sarf etti. Destici, "halkın gündeminde seçim değil geçim var" dedi.

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Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat Haftasonu' programında İlker Karagöz'ün konuğu oldu.

'Halkın gündeminde seçim değil geçim var'

Erken seçim iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan  Mustafa Destici, "Erken seçim beklemiyorum. Türkiye’nin şu anda bir seçime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Halkın gündeminde seçim yok, geçim var" dedi.

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