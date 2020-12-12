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5 ülkeye banka bilgisi verilmesine erteleme! Son 20 gün kaldı

TÜRKİYE’nin de dahil olduğu Uluslararası Finansal Bilgilerin Otomatik Paylaşımı anlaşmasının, Türklerin yoğun olduğu ülkelerde uygulanmasına sadece 20 gün kalırken 5 ülke için erteleme çalışmaları yapılıyor.

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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Ziraat Bankası ve diğer bankalara yazı gönderildiği ve bu ülkelerin dışında, Türkler'in yoğun olduğu İngiltere, Belçika ve İsveç için de “Bilgi paylaşımı hazırlığı yapın” talimatı verildiği belirtildi.

“Ertelemeye çalışıyoruz”

Sözcü'den Ali Gülen, yazısında Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan bir yetkilinin, “Biz erteleme için çalışıyoruz. Nasıl sonuçlanır bilemem” yanıtını verdiğini aktardı.

Ancak bu 5 ülke için henüz bankalara “Hesap sahiplerini bildirin” yazısı gitmemesi de, erteleme için umut olduğu sinyalini verdi. Bir yıl erteleme, insanların vergi bildirimleri için zaman kazanmasını ve ceza almamasını sağlayacak.

Bildirmeyenlere ceza 

Türkiye'nin uluslararası anlaşmadan kaynaklanan bildirim mecburiyeti, yurtdışında yerleşik ve Türkiye'de parası olan, finansal geliri olanları hayli zora sokacak. Türkiye'deki para veya gelirini daha önce bildirmemiş olanlar, geriye dönük vergi cezaları ödeyecek.

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