Sarıyer’de yat teknesinde yangın çıktı

Barınakta bakımı yapılan yat teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Rumelifeneri Balıkçı Barınağı’ndaki bir yat teknesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tekneyi sardı.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı, ardından soğutma çalışması yaptı.

İçinde kimsenin bulunmadığı tekne, yangın sonucu hasar aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.