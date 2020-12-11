İngiltere ve Rusya'nın koronavirüs aşıları birlikte denenecek

Rus yetkililer, İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının birleştirildiği bir deney çalışmasının yapılacağını duyurdu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında yeni bir işbirliği sinyali verildi. Rusya'dan gelen açıklamaya göre; Rus aşısı Sputnik V ile İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısıyla birleştirilecek. Test olarak denenecek çalışmada iki aşının birlikte kullanılıp kullanılamayacağına bakılacak. Sputnik V aşısını geliştiren Rusya'daki Gamelaya Enstitüsü, iki aşının birleştirme çalışmalarını da yürütecek.

İngiltere tarafından yapılan açıklamada iki aşının birlikte kullanımının araştırılacağı ifade edilmişti. Rus bilim insanları, iki aşıyı birleştirmenin etkiyi artıracağını savunmuştu.