İngiltere ve Rusya'nın koronavirüs aşıları birlikte denenecek

Rus yetkililer, İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının birleştirildiği bir deney çalışmasının yapılacağını duyurdu.Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında yeni bir işbirliği sinyali verildi. Rusya'dan gelen açıklamaya göre; Rus aşısı Sputnik V ile İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısıyla birleştirilecek. Test olarak denenecek çalışmada iki aşının birlikte kullanılıp kullanılamayacağına bakılacak. Sputnik V aşısını geliştiren Rusya'daki Gamelaya Enstitüsü, iki aşının birleştirme çalışmalarını da yürütecek.
İngiltere tarafından yapılan açıklamada iki aşının birlikte kullanımının araştırılacağı ifade edilmişti. Rus bilim insanları, iki aşıyı birleştirmenin etkiyi artıracağını savunmuştu.
İki aşı da etkili
Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezinin geliştirdiği Sputnik-V aşısı, koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri kasım ayında açıklanmıştı. RDIF ve Gamaleya National Center'ın açıklamasına göre; 39 doğrulanmış vaka ve her iki doz aşıyı da olan 18 bin 794 hastadan elde edilen yeni klinik test verilerine göre; Sputnik V aşısının 28. günde %91.4 etkili, 42. gündeyse %95'in üzerinde etkili olduğu görüldü.
Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının deneme sonuçlarına ilişkin rapor da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. İngiltere ve Brezilya'daki denemelere ilişkin sonuçlarda; aşının iki tam doz verilen gönüllülerde etkinliğinin yüzde 62 olduğu ancak yarım ve ardından tam doz verilen başka bir katılımcı gruptaki etkinliğin yüzde 90 olduğu belirtildi. Sonuçlar bir araya getirildiğinde, aşının genel etkililiğinin yüzde 70.4 olduğu belirtildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen aşı etkililiğinin minimum yüzde 50'nin üzerinde olması kuralına dayanarak Oxford-AstraZeneca aşısının 'etkili' olduğu ifade edildi.