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Trump'tan çok sert koronavirüs aşısı paylaşımı: Oyun oynamayı bırakın

Demirören Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) aşıları onaylama konusunda 'yavaş davrandığını' ifade ederek, "Oyun oynamayı bırakın, hayat kurtarın" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Gıda ve İlaç Dairesini (FDA) hedef aldı.

Trump, "FDA, fazlasıyla bürokratik. Hala büyük, eski, yavaş bir kaplumbağa. Aşıları hemen onaylayın, oyun oynamayı bırakın ve hayat kurtarmaya başlayın" ifadelerini kullandı.

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