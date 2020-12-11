Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'deki programı kaldırılan Gürkan Hacır'a telefon

Gazeteci Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü yaptığı Halk TV'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman Siyaset' programı yayından kaldırıldı. Hacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, programın kaldırılması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ve "Türkiye'nin en çok izlenen haber tartışma programının yayından kaldırılmasına bir anlam veremedim" diyerek üzüntüsünü dile getirdiğini açıkladı.

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Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan gazeteci Gürkan Hacır, moderatörlüğünü yaptığı Halk TV'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman Siyaset' programı yayından kaldırılma kararının Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tarafından alındığını belirtti.

Hacır, yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

"Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, beni arayarak, Şimdiki Zaman Siyaset programımızın yayından kaldırıldığını iletti. Toktaş, gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimler'in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamamızı gösterdi. Bu durum, Halk TV'nin diğer günlerdeki reytinglerini etkiliyormuş. Son 2 sezonda tam 28 hafta tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini bize veren izleyicilerimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk TV'ye teşekkür ederiz. Başka mecralarda görüşmek üzere."

Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

Gürkan Hacır, konu ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini telefonla arayıp 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini belirtti.

Hacır, CHP liderinin, "Türkiye’nin en çok izlenen haber tartışma programının yayından kaldırılmasına bir anlam veremedim" diyerek üzüntülerini dile getirdiğini, "Sizi başka mecralarda izleyebilmeyi umuyorum" dediğini açıkladı.

Halk TV de yayınlanan Şimdiki Zaman Siyaset adlı programımızın kanal yönetimi tarafından kaldırıldığını öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu az önce beni telefonla aradı. Sayın Kılıçdaroğlu geçmiş olsun dileklerini iletmesinin ardından +++ — gürkan hacır (@gurkanhacir) December 11, 2020

2-) “Türkiye’nin en çok izlenen haber tartışma programının yayından kaldırılmasına bir anlam veremedim” diyerek üzüntülerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu “Sizi başka mecralarda izleyebilmeyi umuyorum” dedikten sonra ekip arkadaşlarıma ve izleyicilerimize selamlarını iletti. — gürkan hacır (@gurkanhacir) December 11, 2020