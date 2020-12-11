BIST 1.369
DOLAR 7,82
EURO 9,49
ALTIN 463,30
HABER /  YEREL

Düzce'de boynuna astı! Gören herkes şaşkına döndü

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE’de, akılı telefonu olmadığı için AVM ve kamu kurumlarına girmekte zorluk yaşayan Önder Saraçlı (37), HES kod numaraları ve HES kare kodunu plaka yaptırıp boynuna astı.

Abone ol

Düzce’de, vatandaş Önder Saraçlı sık sık alışveriş merkezi ve kamu kurumlarına girerken akıllı telefonu olmadığı ve HES kodunu ezbere bilmediği için zaman kaybı yaşamaya başladı. Zorluk yaşayan Saraçlı, "HES kodu bizim kişisel plakalarımız" diyerek plaka şeklinde HES kod numaraları ve HES kare kodunu plakaya bastırtarak boynuna taktı.

Bu şekilde AVM ve HES kodunun zorunlu olduğu yerlere kolaylıkla girmeye başlayan Saraçlı, “Akıllı telefonum olmadığı için bu plakayı yaptım. HES uygulamasının bütün kapalı yerlerde olması gerekiyor. Bu da sağlığımız için yapmamız gereken bir uygulama. Ben de HES kodumu bu şekilde çıkararak hem kurumlardaki arkadaşlarımıza yardımcı olmak hem de kendi sağlığımı korumak istedim.  Artık bu kişisel bir durum oldu. Bu bizim plakamız haline geldi. Sağlığımız için önemli. Bunlar bize özel numaralar” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da öfkeli koca, eşi ve teyze oğluna kurşun yağdırdı! Neden yaptığını itiraf etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mide koruyucu kullanıyorsanız aman dikkat! Koronavirüs daha ağır seyrediyor
İran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiiri hazmedemedi
Alanya'da fıkra gibi olay! Koronavirüsten ölen babası için mevlit yemeği düzenledi
Eskişehir'de eşini taciz eden eniştesini öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye, Yunanistan'la ön koşulsuz görüşmelere hazır
Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapanlar 'drone'dan kaçamadı! Ceza yağdı
Zonguldak'ta hamsi bolluğu yaşanıyor fiyatlar düştü
İYİ Partili Çıray CHP'li Yarkadaş'ın Halk TV'den kovulmasını ti'ye aldı
Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı evli mi?
Antalya'da eski sevgilisinin otomobilini kundakladı! İlk duruşmada serbest kaldı
Barbaros kaç yaşında nereli Masterchef Barbaros sevgilisi var mı?
Yorumlar