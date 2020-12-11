İYİ Partili Çıray CHP'li Yarkadaş'ın Halk TV'den kovulmasını ti'ye aldı

Alanya'da fıkra gibi olay! Koronavirüsten ölen babası için mevlit yemeği düzenledi

Eskişehir'de eşini taciz eden eniştesini öldürdü! Son sözü bakın ne oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün yeni bir itirafla ve her gün yeni bir ifşaatla karşılaşıyoruz