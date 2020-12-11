Zonguldak'ta hamsi bolluğu yaşanıyor fiyatlar düştü

Palamudun tahtına geç de olsa oturan hamsi, havaların soğumaya başlaması ile birlikte Karadeniz sularında irileşti ve bollaştı.

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Karadeniz'in birçok kentinden Zonguldak açıklarına teknelerle avlanmaya gelen balıkçıların tuttuğu hamsiler, tezgahları doldurdu. Balıkçılar, son günlerde Zonguldak açıklarındaki hamsi avına devam ediyor.

Hamsinin kilosu 10 lira

Teknelerle avlanan hamsiler, Zonguldak'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor. Hamsinin en sağlıklı besin kaynaklarından olduğunu söyleyen balıkçılar, özellikle pandemi döneminde halka sık sık hamsi tüketmesini tavsiye ediyor. 1 ay öncesine kadar kilosu 25 liraya satılan hamsinin fiyatı ise 10 liraya kadar düştü.

“Haftada en az 2 kez hamsi tüketilmedi''

Balıkçı Bayram Yılmaz, pandemi sürecinde halka sağlık için haftada en az 2 kez hamsi tüketmesi tavsiyesinde bulundu.

“Hamsiler gittikçe irileşiyor''

Yılmaz, "Hamsiler önceden inceydi, bugün gelen hamsilerde irilik görüldü. Balık irileştiği zaman fiyat farkı oynayabiliyor. Vatandaşın alım gücü pandemi sürecinden dolayı zayıf. Allah’a şükürler olsun, biz iş yerlerimizi açıyoruz. Zaman zaman 15 lira olan balığı insanlar çok pahalıya aldığını söylüyorlar. Zonguldak insanının kafasında şu imaj oluşuyor.