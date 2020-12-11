Antalya'da öfkeli koca, eşi ve teyze oğluna kurşun yağdırdı! Neden yaptığını itiraf etti

Olay Hacıobası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya Avsallar mahallesinde ikamet etmekte olan Şahin İnce (45) eşi Ö.İ.' nin (39) kendisini teyzesinin oğlu Mehmet K. ile aldattığından şüphelendi. Eşini ve teyze oğlunu takibe alan Şahin İnce, Hacıobası Mahallesinde

buluşacaklarını öğrendi.