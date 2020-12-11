Antalya'da öfkeli koca, eşi ve teyze oğluna kurşun yağdırdı! Neden yaptığını itiraf etti
ANTALYA'da öfkeli koca, eşi ve teyzesinin oğlunun buluşma noktasına gidip kurşun yağdırdı. Adliye çıkışında öfkeli koca neden yaptığını itiraf etti.
Olay Hacıobası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya Avsallar mahallesinde ikamet etmekte olan Şahin İnce (45) eşi Ö.İ.' nin (39) kendisini teyzesinin oğlu Mehmet K. ile aldattığından şüphelendi. Eşini ve teyze oğlunu takibe alan Şahin İnce, Hacıobası Mahallesinde
buluşacaklarını öğrendi.
Eşinin kendisine ait otomobille Avsallar’dan ayrılmasının ardından araç kiralayan Şahin İnce eşini takip ederek Manavgat-Akseki Karayolu Hacıobası Mahallesi Dereağzı mevki'ine geldi.
Eşinin yol kenarında bir park alanında beklemesi üzerine eşinin yanına giden İnce, eşinin Mehmet K.'yı telefonla arayıp uyarmasını da engelledi.
Yaklaşık 4 saat sonra Mehmet K.'nın bir kamyonetle gelmesinin ardından eşini Mehmet K.'nın yanına gönderen Şahin İnce, eşiyle Mehmet K.'nın buluşmasının ardından ortaya çıkarken, yaşanan tartışmanın ardından belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı.