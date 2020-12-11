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Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu

Bugün cuma namazı sonrası 81 ildeki bütün camilerde yapılan "yağmur duası" sonrası Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış başladı.

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Hatay'da bugün Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Dua sonrası Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış başladı.

"Dua kabul edildi" olarak yorumlandı
Sağanak yağışa yakalananlar kapalı alanlara ya da evlerine koşarak gitmeye çalıştı. Vatandaşlar bugün yapılan yağmur duasının ardından yağmurun yağmasını "Dua kabul edildi" olarak yorumladı.

81 ilde yağmur duası yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacağını duyurmuştu. Yaşanan kuraklık nedeniyle bugün 81 ildeki tüm camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

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