Balıkesir Susurluk'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 17.37'deki depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Geçmiş olsun Balıkesir.



Susurluk ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — A F A D (@AFADBaskanlik) December 11, 2020

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, ekiplerin depreme ilişkin gerekli incelemeleri sürdürdüğünü belirterek, "Şu an için Valiliğimize intikal eden olumsuz bilgi ve ihbar bulunmamaktadır" dedi.