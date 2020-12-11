BIST 1.371
DOLAR 7,86
EURO 9,52
ALTIN 466,15
HABER /  YEREL

Balıkesir Susurluk'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 17.37'deki depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, ekiplerin depreme ilişkin gerekli incelemeleri sürdürdüğünü belirterek, "Şu an için Valiliğimize intikal eden olumsuz bilgi ve ihbar bulunmamaktadır" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mide koruyucu kullanıyorsanız aman dikkat! Koronavirüs daha ağır seyrediyor
İran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiiri hazmedemedi
Alanya'da fıkra gibi olay! Koronavirüsten ölen babası için mevlit yemeği düzenledi
Eskişehir'de eşini taciz eden eniştesini öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye, Yunanistan'la ön koşulsuz görüşmelere hazır
Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de boynuna astı! Gören herkes şaşkına döndü
Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapanlar 'drone'dan kaçamadı! Ceza yağdı
Zonguldak'ta hamsi bolluğu yaşanıyor fiyatlar düştü
İYİ Partili Çıray CHP'li Yarkadaş'ın Halk TV'den kovulmasını ti'ye aldı
Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı evli mi?
Duhan suresi meali Diyanet cuma günü ne zaman okunur?
Yorumlar