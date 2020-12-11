Ankara'da bir kişi tartıştığı kadını öldürüp intihar etti

ANKARA'da Muzaffer E. (49) sevgilisi olduğu iddia edilen Rasime G.'yi kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada tabaca ile ateş ederek öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.

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ANKARA'nın Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi’nde meydana gelen olayda; evli ve 3 çocuk babası Muzaffer E. ile evli ve 2 çocuk annesi olan Rasime G., sokak üzerinde karşılaştı. Sevgili oldukları iddia edilen Muzaffer E. ile Rasime G. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Muzaffer E., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarıp Rasime G.'ye ateş etti. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken Muzaffer E. de birkaç adım attıktan sonra aynı tüfeği göğsüne doğrultarak ateşledi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muzaffer E. ve Rasime G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gelen polis ekipleri, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı. E. ve G.'nin cesetleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.