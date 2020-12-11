Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (11 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15.977'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 5 bin 607'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673 oldu.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 226 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 5516 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 458 bin 109'a yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452'ye, ağır hasta sayısı ise 5952'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu'' ifadelerini kullandı.