Kasımpaşa konuk ettiği Denizlispor'u 5 gollü maçta devirdi
Kasımpaşa, konuk ettiği Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 42'de Koita, 51'de Varga attı. Denizlispor'un sayılarını 39'da Recep Niyaz ve 90+2'de Rodallega (P) kaydetti. Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 18'e çıkardı. Ligde son 6 karşılaşmasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Denizlispor ise 6 puanda kaldı.Abone ol
36. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Tirpan'ın pasında sol kanatta topu kontrol eden Yusuf Erdoğan, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Koita'nın altıpasın önünde topuğuyla dokunduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
39. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği sağladı. Bergdich'in kullandığı serbest atışta Sagal'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topu altıpasın önünde Recep Niyaz kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Ramazan Köse'yi geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
42. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Varga'nın sağdan ortasında Koita'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda yere çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
Kasımpaşa, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
51. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'den döndü. Pozisyonu takip eden Varga'nın altıpasın önünde uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1
78. dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan kullandığı kornerde Leismann'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü.
90+2. dakikada Yukatel Denizlispor farkı bire indirdi. Recep Niyaz'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan mücadelede maçın hakemi Ramazan Keleş, Tirpan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Rodallega, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-2
Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Kasımpaşa: 3 - 2 :Denizlispor
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 72 Anıl Koç), Koita (Dk. 86 Alan)
Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski (Dk. 56 Mesanovic), Bakalorz (Dk. 85 Muhammet Özkal), Sacko (Dk. 70 Varela), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega
Goller: Dk. 36 ve 42 Koita, Dk. 51 Varga (Kasımpaşa), Dk. 39 Recep Niyaz, Dk. 90+2 Rodallega (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 45+2 Koita (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Bakalorz, Dk. 90+6 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)